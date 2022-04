Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres zaangażuje się w proces dyplomatyczny między Ukrainą i Rosją. W najbliższych dniach ma odwiedzić zarówno Władimira Putina, jak i Wołodymyra Żeleńskiego.

Zanim to się jednak wydarzy, Antonio Guterres ma polecieć do Turcji. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ma tam spotkać się z Recepem Tayyipem Erdoganem. Turcja jest krajem, który praktycznie od początku wojny oferuje możliwość zorganizowania bezpośrednich rozmów prezydentów Ukrainy i Rosji. Na terenie tego kraju spotkali się już szefowie dyplomacji – Siergiej Ławrow i Dymytro Kułeba, doszło tam również do ostatniej rundy negocjacji, jaka odbyła się na żywo.

Później Antonio Guterres ma udać się do Moskwy i Kijowa. Tam ma spotkać się z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. I chociaż oficjalnie o celach wizyty się nie mówi, to Sekretarz Generalny ONZ chce prawdopodobnie doprowadzić do zawieszenia broni na Ukrainie i kontynuowania rozmów pokojowych, w tym bezpośrednich między przywódcami obu krajów.

