Jarosław Sellin na antenie TVP Info komentował obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Padło pytanie o brak na uroczystościach obecności prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. „To bardzo niewłaściwe zachowanie” – ocenił wiceminister kultury.

„To bardzo niewłaściwe zachowanie. Należało oddać hołd tym Polakom, obywatelom Warszawy, młodym często ludziom, którzy zaciągali się do armii ochotniczej, szli na bój. A prezydent stolicy dzisiaj tego faktu nie zauważa, nie wysyła nawet swoich przedstawicieli” – mówił Sellin.

„Byłem na wielu uroczystościach w Warszawie, poza Warszawą, w Ossowie, Radzyminie, Sulejówku, gdzie otwieraliśmy muzeum Józefa Piłsudskiego i nie było tam nawet oddelegowanych przedstawicieli władz miasta Warszawy” – mówił Sellin.

„Wolałbym aby samorządowcy zaczęli o sobie myśleć tak, że przede wszystkim zajmujemy się tym co interesuje naszych obywateli. A nie walką polityczną z rządem, bo nie od tego są samorządowcy” – odparł Sellin dopytywany, czy może Trzaskowski nie chciał w ten sposób uniknąć sporu takiego jak na Westerplatte.

Sellin o Westerplatte

Sellin odniósł się także do sporu o uroczystości na Westerplatte. „Od 1 do 7 wrześnie 1939 r. na Westerplatte walczyło wojsko polskie. Ich opór stał się symbolem. W związku z tym uroczystości na Westerplatte powinno organizować wojsko. Oczywiście władze samorządowe wszystkich szczebli będą na te uroczystości zaproszeni i mam nadzieję, że wezmą w nich udział. ” – podkreślił.

„Pojawienie się prezydent Dulkiewicz 31 sierpnia na cmentarzyku to nowość. Taki PR-owy wybieg w kontrze do uroczystości organizowanych przez wojsko. Ale dobrze, że p. prezydent pojawi się przy cmentarzyku, że zauważyła to, że teren przez wiele lat zaniedbany przez miasto, a przez nas porządkowany i dzięki nam robione tam badania archeologiczne odkryły szczątki 9 żołnierzy z Westerplatte, po których chodziliśmy przez lata” – podsumował Sellin.

Źr. dorzeczy.pl; TVP Info