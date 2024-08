Polscy siatkarze wygrali z Amerykanami i awansowali do finału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nie był to jednak łatwy, mecz a zdaniem wielu kibiców losy spotkania odwróciły słowa, jakie w emocjach wykrzyczał do kolegów Tomasz Fornal.

Pierwszy set w meczu należał do Polaków. Siatkarze wygrali 25 do 23 i wyszli na prowadzenie. Później jednak nad polską kadrą zebrały się czarne chmury. Dwa kolejne sety wygrali zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych i jedną nogą znaleźli się w finale. Co gorsza w trzecim secie Amerykanie zdeklasowali naszych siatkarzy wygrywając aż 25 do 14.

W czwartym secie trwała zacięta wymiana. Amerykanie w końcu prowadzili już 20 do 18 i brakowało im już tylko pięciu wygranych piłek do awansu do finału. Polacy jednak się nie poddali. W przerwie z płomienną i niezwykle emocjonalną przemową wystąpił Tomasz Fornal.

Fornal w wielkich emocjach starał się zagrzać kolegów do boju. Nie szczędził przy tym wulgaryzmów, czemu trudno się dziwić w takiej sytuacji. Kibice i niektórzy komentatorzy nie mają wątpliwości, że te słowa przejdą do historii.

„Dawać, k…a, nap……..amy się z nimi, k…a, teraz!” – krzyknął Tomasz Fornal.

po tej przemowie sprawy zmieniły się o 180 stopni, dziękujemy Ci Tomaszu #gangłysego pic.twitter.com/mml2IG44uV — patka༉‧₊ (@mazvrek) August 7, 2024

Ten moment okazał się przełomem. Polacy wrócili na boisko i pokonali Amerykanów. W tie-breaku prowadzili już nawet 14 do 10. Choć nie od razu, ale w końcu wygrali również tę ostatnią decydującą i zameldowali się w finale Igrzysk Olimpijskich.

