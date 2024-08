Nietypowa sytuacja na antenie TVP Sport. Zbigniew Bartman, były siatkarz, a obecnie ekspert stacji, musiał przeprosić widzów. W pewnym momencie zaczął mu się łamać głos.

Bartman i dziennikarz Marcin Rams komentowali awans polskiej reprezentacji w siatkówce do półfinału Igrzysk Olimpijskich. W pewnym momencie Bartman odniósł się do słów selekcjonera biało-czerwonych Nikoli Grbicia. Ten chwalił grę Bartosza Kurka.

– Jest liderem, każdy na niego patrzy jak na lidera. Dla mnie nie jest ważne, czy on ma 70 proc. skuteczności w ataku, bo on potrafi grać w siatkówkę. I jeśli zachowuje spokój, to według mnie jest jednym z najlepszych zawodników na świecie – powiedział Grbić po meczu ze Słowenią.

Bartman ewidentnie wzruszył się tymi słowami. W pewnym momencie, na antenie TVP Sport, zaczął mu się łamać głos. Doszło do tego, że były siatkarz musiał przeprosić widzów za swoją chwilową niedyspozycję.

– Co do samego Bartka Kurka, ja wielokrotnie to powtarzałem, że dla mnie Bartek jest najlepszym zawodnikiem w historii tego sportu w Polsce. To bez dwóch zdań: jest najlepszym siatkarzem w historii siatkówki w Polsce. I to jak słyszę, jak trener Grbić tak o nim mówi, to przepraszam… Głos mi się łamię, ale mnie to wzrusza – powiedział poruszony Zbigniew Bartman.

