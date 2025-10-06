Podczas rozmowy z Radiem Zet Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oznajmił – Na szczęście ludzie nie wiedzą o bardzo wielu rzeczach, o działaniach naszych służb, o udaremnianych różnych akcjach.

Minister koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak, w rozmowie z Radiem Zet ujawnił, że polskie służby skutecznie neutralizują wiele incydentów, o których opinia publiczna nie jest informowana. Dzięki współpracy międzynarodowej Polska odnosi sukcesy w walce z zagrożeniami hybrydowymi, w tym cyberatakami, aktami dywersji i naruszeniami przestrzeni powietrznej.

Rosyjskie prowokacje na Bałtyku

Morze Bałtyckie stało się areną wzmożonej aktywności Rosji, która testuje granice cierpliwości NATO. Jak wskazał minister Siemoniak, incydenty obejmują zarówno subtelne działania, takie jak uszkodzenia infrastruktury podwodnej przez podejrzane statki, jak i jawne prowokacje, w tym przeloty rosyjskich samolotów czy nietypowe manewry statków pod rosyjską banderą. Polska pozostaje w stanie podwyższonej gotowości, monitorując takie działania i skutecznie na nie reagując. Polskie służby specjalne, we współpracy z partnerami z Czech, Litwy, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, podejmują zdecydowane kroki w odpowiedzi na zagrożenia. Jak ujawnił minister, w wyniku tych działań aresztowano kilkanaście osób, jedna została osądzona, a kolejne deportowano z kraju. Te operacje są częścią szeroko zakrojonej strategii, której szczegóły pozostają niejawne dla bezpieczeństwa państwa.

Wojna hybrydowa: Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa

Rosja stosuje taktyki wojny hybrydowej, które obejmują cyberataki, akty dywersji oraz naruszenia przestrzeni powietrznej, w tym wtargnięcia dronów. Minister Siemoniak podkreślił, że Polska jest przygotowana na takie zagrożenia, a temat dronów jest obecnie jednym z kluczowych w dyskusjach z sojusznikami z NATO. W odpowiedzi na te wyzwania trwają prace nad stworzeniem tzw. „ściany dronowej” na wschodniej granicy Sojuszu, co ma zwiększyć bezpieczeństwo regionu. Podczas niedawnych rozmów z ministrami krajów europejskich Siemoniak zauważył, że kwestia dronów jest traktowana z najwyższą powagą. Państwa NATO zdają sobie sprawę, że obecna sytuacja wymaga zdecydowanych działań i ścisłej współpracy. Polska odgrywa kluczową rolę w tej koalicji, aktywnie przeciwdziałając zagrożeniom i wzmacniając bezpieczeństwo regionu.

Przeczytaj również: