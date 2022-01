Podczas środowej debaty w Sejmie nad wotum nieufności dla ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka kamery zarejestrowały niecodzienną sytuację. Bartłomiej Sienkiewicz chwiejnym krokiem podszedł do Borysa Budka. Ten natychmiast wyprowadził posła z sali. Politycy obozu rządzącego od razu zasugerowali, że mogło chodzić o problemy z alkoholem.

Gdy Sienkiewicz w towarzystwie Budki opuszczał salę plenarną, posłowie obozu rządzącego nie zmarnowali okazji. „Nie wyprowadzaj Sienkiewicza, wolność dla Sienkiewicza!” – krzyczał Przemysław Czarnek.

Do zdarzenia doszło, gdy na mównicy przemawiał Dariusz Olszewski z PiS. Jego wystąpienie zakłóciły okrzyki z sali. „Panie marszałku, chyba trzeba alkomat na salę, alkomat na salę bym poprosił” – powiedział Olszewski w stronę Ryszarda Terleckiego. W mediach społecznościowych dużą popularnością cieszy się nagranie ukazujące sytuację.

Czytaj także: Najman zapytał czy może zorganizować galę w Pruszkowie. Jest odpowiedź prezydenta miasta!

Po wszystkim do sprawy odniósł się Budka. „Bartek Sienkiewicz podszedł do mnie, by poprosić o rozmowę ws. tego, co dzieje się przeciwko rodzinie Brejzów. Fake SMS-y, telefony i byliśmy porozmawiać” – przekonywał na antenie Radia ZET. „Pijany? To są jakieś bzdury. Rozmawiałem z Bartkiem Sienkiewiczem i przed debatą i w trakcie wyszliśmy. To poziom debaty sejmowej. Oczywiście, że był trzeźwy. Rozmawiałem z nim” – zapewniał Budka.

Sprawa wywołała lawinę komentarzy w sieci. Wielu komentatorów nie ma wątpliwości, że Sienkiewicz pojawił się na sali plenarnej pod wpływem alkoholu.

U Sienkiewicza to standard. Pamiętam w jakim stanie kiedyś przyszedł do studia RMF i u Piaseckiego bełkotliwym głosem rozprawiał o tym, że „Bieługa to dobra wódka”, ale Czarnek w roli komentatora i odprowadzający potykającego się kolegę Budka – to jest hit 🙃 pic.twitter.com/fupjHgr923 — Samuel Pereira (@SamPereira_) January 12, 2022

Źr. Polsat News; twitter; se.pl