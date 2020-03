Radosław Sikorski postanowił skomentował w mediach społecznościowych wpis opublikowany przez sędziego Przemysława Radzika. Obecny europoseł i były szef polskiego MSZ nie popisał się jednak dyplomatycznym językiem.

Sędzia Przemysław Radzik to Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Na swoim profilu na Twitterze udostępnił artykuł dotyczący raportu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” nt. represjonowania sędziów. Dodał również własny komentarz, który w niewybredny sposób skrytykował Sikorski.

„W raporcie Iustitii gloryfikuje się sędziów, którzy nie wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków, angażują się politycznie, występują przeciwko Polsce. Nacechowanie polityczne, manipulowanie faktami czynią go niewiarygodnym źródłem informacji” – ocenił sędzia Radzik.

Pod wpisem Radzika, swój komentarz opublikował Sikorski. Europoseł posłużył się przy tym dość nieparlamentarnym językiem. „Jak śmiesz, dupku, ogłaszać co jest dobre, a co złe, dla Polski? Kto Cię do tego upoważnił?” – napisał.

Jak śmiesz, dupku, ogłaszać co jest dobre, a co złe, dla Polski? Kto Cię do tego upoważnił? — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 1, 2020

Źr. twitter