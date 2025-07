Radosław Sikorski w bardzo ostrych słowach skomentował niedawną wypowiedź Grzegorza Brauna. Europoseł z Konfederacji Korony Polskiej wywołał potężną burzę słowami o komorach gazowych w Auschwitz.

Nie milkną echa wypowiedzi Grzegorza Brauna. Przypomnijmy, polityk w rozmowie na antenie Radia Wnet wypowiedział słowa, które wywołały burzę o zasięgu międzynarodowym. „Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fake” – mówił. „Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt” – stwierdził, co spotkało się z protestem redaktora prowadzącego rozmowę.

Do sprawy nawiązał Radosław Sikorski. Najpierw szef MSZ wspominał o ataku na grupę artystów w Zamościu. Ktoś znieważył spacerujące po mieście osoby m.ni. z Hiszpanii i Senegalu, a następnie wezwał Straż Miejską sądząc, że ma do czynienia z nielegalnymi imigrantami.

Później Sikorski odniósł się już bezpośrednio do wypowiedzi Brauna. „Europoseł Grzegorz Braun głosi, że komory gazowy w Auschwitz to fake. Rotmistrz Pilecki nie po to zgłaszał się na ochotnika do Oświęcimia, żeby teraz jakaś łachudra dla zysku politycznego podważała jego raport’ – powiedział Sikorski.

Sikorski zaapelował też do Polaków o niepopadanie w „ksenofobiczną histerię”. „Mamy prawo do kontrolowania granic przez upoważnione służby. Mamy prawo wiedzieć, (…) Historia Niemiec uczy nas, że nienawiść rasowa prowadzi do komór gazowych” – mówił.

„Apeluję o opamiętanie. Nie ma przyzwolenia na nasilającą się kampanię rasizmu i napędzany przez nią antysemityzm. Nie wolno nam być obojętnymi” – zaapelował Sikorski.

Źr. Polsat News