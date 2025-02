Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ, był gościem na antenie telewizji Polsat News. Podczas rozmowy wskazał, jak w bardzo szybki sposób można zakończyć konflikt zbrojny na Ukrainie.

Sikorski był gościem programu „Najważniejsze Pytania” emitowanego na antenie telewizji Polsat News. Rozmowa dotyczyła m.in. tematu związanego z trwającą na Ukrainie wojną, w której nasi wschodni sąsiedzi muszą mierzyć się z rosyjską agresją.

Przedstawiciel polskiego rządu wskazał, że wie jak zakończyć konflikt w ciągu 5 minut. Należy jednak brać pod uwagę fakt, iż jego wypowiedź to czysta utopia, czego zresztą Sikorski, formułując ją, miał świadomość.

– Najłatwiejszy sposób na zakończenie wojny to wycofanie się Rosjan na granicę międzynarodową i można to osiągnąć w 5 minut – jednym telefonem Putina do Gierasimowa (szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – przyp. red.) – powiedział Radosław Sikorski.

💬 Najłatwiejszy sposób na zakończenie wojny to wycofanie się Rosjan na granicę międzynarodową i można to osiągnąć w 5 minut – jednym telefonem Putina do Gierasimowa.



| Min. @sikorskiradek na antenie @PolsatNewsPL — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) February 10, 2025

Przeczytaj również: