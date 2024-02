Spot wyemitowany przez TVP Info oburzył opinię publiczną. Chodzi o jego formę, a dodatkowo o bezpodstawne użycie wizerunku jednej z osób.

Na antenie TVP Info, jak ogłoszenie nadawcy, wyemitowano dość kontrowersyjny spot. Występują w nim politycy, którzy przyznają, że cieszą się, iż wrócili do TVP po odsunięciu od władzy Zjednoczonej Prawicy. Wśród nich pojawiają się np. Bronisław Komorowski czy Izabela Leszczyna.

@tvp_info, po co robić takie spoty? A już szczególnie z politykami… pic.twitter.com/aU0kTfE6h1 — Mateusz Tomczak (@TiMProdukcja) February 13, 2024

Razem z politykami zaprezentowano jednak także… Jacka Nizinkiewicza, dziennikarza „Rzeczpospolitej”, którego oburzył fakt umieszczenia go w spocie o takiej formule. Dał temu wyraz w mediach społecznościowych.

– Szanowna TVP Info, nikt mnie nie pytał o wykorzystanie mojego wizerunku w spocie. Gdybyście Państwo zapytali, nie zgodziłbym się. Tym bardziej że nie życzę sobie występować w spotach z politykami. Byłem w TVP po zmianie raz, ze względu na WOŚP. Proszę usunąć mnie z tego spotu! – napisał oburzony dziennikarz.

To nie jedyna krytyczna opinia na temat spotu TVP Info. Głos zabrał np. Jacek Gądek z gazeta.pl, który przyznał, że materiał to „wyuzdana egzaltacja”. – Różne dość szokujące błędy warsztatowe, które się nowej TVP zdarzały ostatnio, to w sumie małe piwo, ten spot pokazuje bowiem, że niestety doszło tam do ogromnej katastrofy budowlanej: sufit się komuś na głowę ewidentnie zawalił – stwierdził z kolei Michał Danielewski z portalu oko.press.

