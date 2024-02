Marcin Dobski, dziennikarz serwisu salon24.pl, podał zaskakujące informacje. Podaje, że pracownicy TVP napisali pełen żalu i zarzutów list do szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Marcin Dobski zamieścił wpis w serwisie „X”. Dziennikarz podaje, że około 20 osób zatrudnionych w „Panoramie”, jednym z programów informacyjnych, napisało list do szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorza Sajóra.

– Około 20 osób z Panoramy napisało do szefa TAI (G. Sajór). Narzekają na fatalne warunki: brak komputerów, okien w pomieszczeniu, nie mają gdzie zrobić herbaty/odgrzać jedzenia, nie mogą puścić programu o 18, bo zestawy montażowe są dostępne od 20. Dzielą newsroom z TVP Sport – napisał Dobski w serwisie społecznościowym.

W kolejnym wpisie Dobski przytoczył fragment listu, który wysłali do szefa TAI pracownicy. – Nie mamy dostępu do pomieszczenia socjalnego. Nie możemy nawet odgrzać posiłku ani zrobić herbaty. W niewielkim pomieszczenie, gdzie pracujemy, nie ma okien. Brakuje dostępu do świeżego powietrza. To wszystko odbija się na naszym zdrowiu fizycznym – wiele osób choruje, traci głos etc. I psychicznym – jesteśmy zmęczeni i sfrustrowani – czytamy w jego treści.

– Brakuje zestawów montażowych. Dostępne są dopiero od godziny dwudziestej. Nie ma możliwości, by wejść na montaż wcześniej. (…) właśnie z tych powodów nie ma możliwości emisji Panoramy o godzinie 18.00, która zawsze cieszyła się dużą oglądalnością – piszą dziennikarze.

