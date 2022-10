Duże kontrowersje wywołały słowa ks. prałata Eugeniusza Peplińskiego, proboszcza z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim. Duszpasterz odniósł się do spadku liczby wiernych w kościołach.

Z roku na rok coraz mniej Polaków deklaruje się jako osoby wierzące. W ciągu ostatnich 20 lat ten odsetek spadł z 94 do 84 procent. Jednocześnie z 70 do 42 procent spadł odsetek osób praktykujących. Widać to między innymi w kościelnych statystykach na podstawie liczenia osób uczęszczających na niedzielną mszę świętą oraz przystępujących do komunii.

I właśnie do tych statystyk odniósł się ks. Eugeniusz Pepliński, proboszcz z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim. Jego słowa mocno zaskoczyły wiernych. W ubiegłą niedzielę w całej Polsce odbywało się liczenie wiernych uczestniczących w kościele w mszy świętej i przyjmujących komunię świętą. W naszej parafii łącznie brało udział w mszach świętych 1025 wiernych – co stanowi zaledwie 28 procent ogółu parafian, a komunię świętą przyjęło 483 osoby – co stanowi 24 procent uprawnionych do komunikowania” – mówił.

Kapłan nie ukrywał, że ma do wiernych żal. Użył mocnych słów. „Oto obraz życia religijnego naszej parafii. Po prostu wstyd mi i brak jakichkolwiek słów, bo dane te zostały wysłane do Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, a stamtąd do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie. Ludzie, opamiętajcie się” – dodał.

