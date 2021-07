Szczepienia mogę znacząco ograniczyć zachorowalność na Covid-19 oraz śmiertelność z powodu tej choroby. Przypomina o tym minister zdrowia, Adam Niedzielski, który zamieścił wymowny wpis na Twitterze.

W Europie coraz więcej osób przyjmuje szczepionkę przeciwko Covid-19. Jednym z liderów jest Wielka Brytania, gdzie pomimo wzrostu zakażeń coraz mniej osób trafia do szpitala z powodu Covid-19. Spadła również śmiertelność.

Głos w tej sprawie zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski, który zamieścił wymowny wpis w serwisie społecznościowym Twitter. Nawiązał w nim do śmiertelności z powodu Covid-19, a także szczepień, które znacząco ograniczyły dramatyczną statystykę.

W swoim komentarzu Niedzielski powołuje się na statystyki dotyczące IV fali zakażeń, która właśnie ma miejsce w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że dzięki szczepieniom znacząco spadła tam liczba zgonów z powodu Covid-19. Mniej jest również hospitalizacji, których przy wcześniejszych falach było bardzo dużo, co wpływało na wydolność służby zdrowia.

„Dotychczasowy przebieg IV fali w Wielkiej Brytanii pokazuje jak bardzo szczepienia przyczyniły się do spadku śmiertelności. Szczepienia chronią bardzo skutecznie przed ciężkim przebiegiem” – napisał Adam Niedzielski na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

Polski rząd apeluje do Polaków o to, by szybciej szczepili się przeciwko koronawirusowi. Póki co akcja nieco spowolniła. Być może ma to związek z okresem wakacyjnym. Z drugiej strony w wielu miastach swoją działalność rozpoczęły mobilne punkty szczepień, gdzie zaszczepić można się praktycznie „z ulicy”. Punkty dysponują najczęściej szczepionką Johnson&Johnson, która jest jednodawkowa.