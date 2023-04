Sokół, popularny raper, przekazał tragiczną wiadomość w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Muzyk ujawnił, że kilka dni temu zmarł jego młodszy brat.

– Kilka dni temu, tuż po swoich 32 urodzinach, odszedł mój młodszy brat Jaś Sokół – napisał raper we wstępie swojego opublikowanego w serwisie społecznościowym Facebook wpisu.

– Kochany, nie mogę w to uwierzyć, jeszcze 2 tygodnie temu siedziałeś u mnie do rana i graliśmy w Sequence. Śmialiśmy się, mieliśmy jakieś plany – dodał jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce.

Sokół nawiązał przy tym do swojego ojca, który odszedł wiele lat temu. – Mam nadzieję, że jesteście teraz z naszym Tatą gdzieś razem szczęśliwi – podkreślił raper.

– Zdjęcia są kolorowe, bo Ty byłeś kolorową postacią i takiego Cię chcę zapamiętać. Do zobaczenia kiedyś. Będę bardzo tęsknił – dodał. Pod wpisem natychmiast pojawiło się wiele komentarzy. – Niech Bóg ma go w Swojej opiece. Moje kondolencje – napisała jedna z internautek. – Przyjmij wyrazy współczucia. Dziękuję, że napisałeś o tym, bo na co dzień nie mamy świadomości przemijania i naszej nietrwałości – dodał kolejny.

Nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci brata Sokoła. Raper jej nie ujawnił.

