Nie od dzisiaj wiadomo, że zdania Polaków, co do szczepień przeciw Covid-19 są mocno podzielone. Na zlecenie „GW” powstał sondaż, w którym sprawdzono, co zachęciłoby Polaków do szczepień. Na pierwszym miejscu znalazła się… gotówka.

Sondaż zlecony przez „GW” wskazuje, że liczba Polaków, którzy nie zamierzają się szczepić wzrosła na tyle, że przeskoczyła już liczbę zwolenników.

Czytaj także: Niedzielski o sylwestrze: „Kara do 30 tys. zł pobierana z konta bankowego”

„Porównując te wyniki do badania wykonanego dokładnie miesiąc temu, wychodzi na to, że osób, które chcą się zaszczepić, praktycznie nie przybyło (teraz jest 43,4 proc. – wtedy było 43,2 proc.). Natomiast lekko urosła grupa przeciwników (teraz 43,8 proc. – wtedy 40,7 proc.). Zmalała też liczba osób, które nie mają zdania (z 16 do 12,9 proc.)” – mówi w rozmowie z „GW” Krzysztof Zych, główny analityk UCE RESEARCH, cytowany przez portal wPolityce.pl.

Sondaż wskazuje, co zachęciłoby Polaków do szczepień

Sondaż sprawdził także, jaki rodzaj „nagrody” najbardziej zachęciłby Polaków do szczepień przeciw Covid-19. Okazuje się, że aż 45,1 proc. badanych wskazało na… gotówkę. Drugim bodźcem, który mógłby przekonać Polaków byłaby możliwość chodzenia bez maseczki. Taką opcję wybrało 26,5 proc. osób.

Czytaj także: Zmutowany koronawirus już w Polsce? Minister Niedzielski komentuje

Co przekonałoby Polaków do szczepień? pic.twitter.com/LdG8rXVtyE — Bartłomiej Graczak (@bgraczak) December 29, 2020

Trzecim wyborem jest ulga podatkowa (18,6 proc.). 16,7 proc. uczestników badania nie było w stanie wskazać rzeczy, która zachęciłaby ich do poddania się szczepieniu. Dopiero na dalszych miejscach pojawiły się odpowiedzi w postaci m.in. braku kwarantanny, dostępu do opieki medycznej bez dodatkowych testów, czy możliwości swobodnego podróżowania do innych krajów.

Czytaj także: Skutki uboczne szczepień? Będzie fundusz do wypłacania odszkodowań

Źr. GW; wPolityce.pl