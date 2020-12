Premier Morawiecki osobiście zapewniał, że w noc sylwestrową nie będzie godziny policyjnej, bo nie ma podstawy prawnej. Nieco inaczej ujmuje to minister zdrowia. Adam Niedzielski również potwierdza, że godziny policyjnej nie będzie, ale… będą surowe kary za przemieszczanie się bez ważnego celu.

Adam Niedzielski w rozmowie na antenie Radia ZET odniósł się także do kontrowersyjnego tematu zakazu przemieszczania się w noc sylwestrową. Przypomnijmy, zgodnie z najnowszymi obostrzeniami, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w godzinach od 19:00 do 6:00 obowiązuje zakaz przemieszczania się. Sprawa wywoływała wiele kontrowersji, a niedawno sam premier przyznał się do błędu i oświadczył, że nie ma do tego podstaw prawnych. Szef rządu apelował jednak o nieprzemieszczanie się tego dnia.

Czytaj także: Szkoły wrócą po 17 styczna? Minister Czarnek komentuje

Tymczasem w rozporządzeniu nie wprowadzono żadnych zmian, a we wtorek minister Niedzielski komentował sprawę na antenie Radia ZET. Minister zdrowia potwierdził, że rząd nie wprowadza godziny policyjnej, tylko… ogranicza możliwość przemieszczania się.

Niedzielski zapowiada kary

„Będą mandaty, a co więcej, policja po każdej takiej interwencji może sporządzić wniosek o postępowanie administracyjne, które jest prowadzone przez głównego inspektora czy inspektoraty sanitarne” – powiedział Niedzielski.

Czytaj także: Zmutowany koronawirus już w Polsce? Minister Niedzielski komentuje

Szef MZ zwrócił przy tym uwagę, że w postępowaniu administracyjnym wygląda to tak, że „jest wymierzona kara w wysokości do 30 tys. zł i ona w ciągu siedmiu dni jest egzekwowana z konta bankowego. Dopiero potem przysługuje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego”.

Nowe zakażenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 914 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To znaczący wzrost, ponieważ jeszcze wczoraj resort informował o ponad 3 tysiącach przypadków. W ciągu ostatniej doby zmarło 307 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 252 osoby” – czytamy.

Czytaj także: Skutki uboczne szczepień? Będzie fundusz do wypłacania odszkodowań

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 268 634 przypadki zakażenia koronawirusem. 27 454 osoby nie żyją a 1 014 005 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Radio ZET; spottedlublin.pl