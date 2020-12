Adam Niedzielski na antenie Radia ZET komentował sytuację epidemiczną w Polsce. Minister zdrowia usłyszał także pytanie, czy zmutowany koronawirus mógł już pojawić się w Polsce.

Przypomnijmy, nowy koronawirus pojawił się po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii i coraz szybciej dociera do kolejnych państw europejskich. W ostatnim czasie potwierdzono jego obecność w Hiszpanii, Szwecji, czy Finlandii. Zdaniem badaczy nowa odmiana rozprzestrzenia się szybciej, niż wcześniejsza wersja, ale jednocześnie jest mniej groźna.

Na antenie Radia ZET Niedzielski usłyszał pytanie, czy zmutowany koronawirus dotarł już do Polski. „Nie ma takiego potwierdzenia” – odparł minister. „Poprosiłem poprzez agencję badań medycznych, żeby wprowadzić w Polsce badania sekwencjonowania wirusa, które pozwalają wskazać, z jakiego typu mutacją mamy do czynienia” – oświadczył. Minister dodał jednak, że „prawdopodobieństwo, że go tutaj nie ma, jest bardzo niskie”.

Zmutowany koronawirus już w Polsce?

Informację, czy zmutowany koronawirus jest w Polsce, uzyskamy prawdopodobnie po Nowym Roku. „Wtedy mają ruszyć badania sekwencjonowania wirusa” – podkreślił Niedzielski. Minister podkreślił, że wirusy cały czas mutują, bo taka jest ich natura.

Pojawiło się także pytanie o loty do RPA, bo również tam pojawił się nowy koronawirus. „Mamy oddalone zakątki świata, ewolucja może przebiegać tam nieco inaczej” – zaznaczył. Minister dodał, że ten wirus, który jest bardziej zakaźny, będzie wypierał ten drugi.

Źr. radiozet.pl