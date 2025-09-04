Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska traci niecałe 2 pkt. proc. do lidera. Jednak to inna formacja zanotowała największy spadek poparcia.

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wskazuje, że największym poparciem cieszy się PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 29 proc. badanych (+1,6 pkt. proc.).

Drugą lokatę w zestawieniu zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27,1 proc. Oznacza to spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Największy spadek poparcia zanotowała jednak trzecia w stawce Konfederacja. Obecnie formacja ta może liczyć na 13,2 proc. To mniej aż o 4,1 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica – 7,4 proc. (plus 1,9 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL z poparciem 3,9 proc., (plus 0,3 pkt proc.), Polska 2050 – 3,4 proc., (plus 0,8 pkt proc.), Partia Razem – 3,2 proc. (plus 0,1 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej – 3,1 proc. (bez zmian).

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News