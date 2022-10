Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl przynosi dobre wieści tylko dla dwóch największych partii. Pozostałe formacje w większości tracą poparcie, lub utrzymują je na dotychczasowym poziomie.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Formacja rządząca może liczyć na 37 proc. głosów badanych. Tym samym oznacza to wzrost o 1 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Na drugą w zestawieniu Koalicję Obywatelską chce głosować 30 proc. respondentów, a więc o 2 punkty procentowe więcej niż w badaniu zeszłotygodniowym. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na 9 proc. głosów. Mniej o o 2 pkt. proc. w porównaniu do wcześniejszego sondażu.

Czwartą lokatę zajmuje Konfederacja z wynikiem 8 proc. Oznacza to spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż. Natomiast Lewica traci 2 punkty i cieszy się poparciem 7 proc. badanych.

Pozostałe ugrupowania nie przekraczają progu wyborczego. Najbliżej tego osiągnięcia jest PSL, które nie odnotowuje zmiany poparcia plasującego się na poziomie 4 proc.

Źr. wPolityce.pl