Prawo i Sprawiedliwość nadal cieszy się najwyższym poparciem wśród Polaków, jednak obecnie nie uzyskałoby już samodzielnej większości – wynika z nowego sondażu Estymator dla portalu DoRzeczy.pl.

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla obozu rządzącego. Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony musiało zmagać się z konsekwencjami kryzysu spowodowanego koronawirusem, a z drugiej popadło w konflikt z koalicjantami z Porozumienia. Ostatecznie udało się osiągać kompromis, jednak wyniki sondażowe wskazują, że notowania PiS osłabiły się.

Nowy sondaż Estymator: PiS bez samodzielnej większości

Według najnowszego sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl, partia Jarosława Kaczyńskiego może obecnie liczyć na 41,9 proc. głosów. Oznacza to spadek o 3,9 p.p. w porównaniu do ostatniego badania. Co więcej, wynik ten oznacza, że PiS traciłby samodzielną większość (226 posłów na 460 miejsc w parlamencie).

Drugie miejsce w badaniu zajmuje Koalicja Obywatelska – 26,1 proc. Biorąc pod uwagę ostatnie badanie formacja Borysa Budki zanotowała ogromny skok poparcia (wzrost o 8,8 p.p.). W przeliczeniu na mandaty oznacza to 123 posłów.

Na kolejnym miejscu znalazła się Koalicja Polska (PSL i Kukiz’15) z poparciem 11,9 proc. ankietowanych. W zestawieniu z ostatnim sondażem ludowcy stracili 2,2 p.p., a wynik ten przekłada się na 55 mandatów. Tuż za koalicją Polskiego Stronnictwa Ludowego znalazła się Lewica – 11,6 proc. (spadek o 1,2 p.p.). Koalicja otrzymałaby 45 miejsc w Sejmie.

Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl Wykr. wMeritum.pl

Próg wyborczy przekroczyła jeszcze Konfederacja – 6,6 proc. (spadek o 2,3 p.p.), co przekłada się na 10 mandatów. Pozostałe 1,9 proc. respondentów wskazało „inną partię”. Gdyby takimi wynikami zakończyły się wybory, wówczas PiS potrzebowałby koalicjanta.

Warto zwrócić uwagę, że sondaż przygotowany przez pracownię Estymator przewiduje aż 60 proc. frekwencji (wzrost o 11 p.p.).

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 maja na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

Źródło: DoRzeczy.pl