Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” potwierdza dominującą pozycję PiS w polskiej polityce. Coraz gorsze wyniki notuje natomiast Koalicja Obywatelska, do której zaczyna zbliżać się już Konfederacja.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Na partię pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 34,7 proc. badanych. W porównaniu z badaniem majowym oznacza to wzrost o niespełna 1 punkt procentowy.

Drugie miejsce w zestawieniu niezmiennie zajmuje Polska 2050. Na powstającą partię Szymona Hołowni zagłosowałoby 20,2 proc. ankietowanych. Również to ugrupowanie notuje zatem niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem. W poprzednim miesiącu sondaż wskazywał, że na tę formację zagłosowałoby 18,6 proc. respondentów.

Coraz słabiej wypada trzecia w zestawieniu Koalicja Obywatelska. Obecnie na najliczniejszą partię opozycyjną w parlamencie chęć głosowania deklaruje 13 proc. badanych. To spadek o 1,6 pkt. proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Korzystny sondaż dla Konfederacji

Co zaskakujące Koalicję Obywatelską wkrótce może wyprzedzić Konfederacja. To ta formacja zanotowała największy wzrost poparcia. Od 6,9 proc. w maju do 10,3 w najnowszym badaniu. Takie tempo wzrostu przy jednoczesnych dalszych spadkach notowań KO może oznaczać, że niebawem nastąpi zmiana na trzeciej pozycji.

Spadek poparcia z 10,4 proc. na 9,1 notuje natomiast lewica i spada na piąte miejsce. Sondaż wskazuje, że na granicy progu wyborczego stale balansuje PSL-Koalicja Polska. Obecnie na tę partię zagłosowałoby 5,1 proc. badanych (4,9 proc. w poprzednim badaniu).

Źr. rp.pl