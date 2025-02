Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRIS dla „Wydarzeń” Polsatu wskazuje na zmniejszający się dystans pomiędzy Karolem Nawrockim a trzecim Sławomirem Mentzenem. W pierwszej turze nadal bezkonkurencyjny pozostaje Rafał Trzaskowski.

Największym poparciem w pierwszej turze niezmiennie cieszy się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy może liczyć na 35,2 proc. głosów ankietowanych. Oznacza to lekki wzrost poparcia o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego wskazało natomiast 26,5 proc. badanych. To o 2,4 pkt proc. mniejsze poparcie niż w poprzednim miesiącu. Jednocześnie dużo zyskał Sławomir Mentzen, na którego zagłosowałoby 15,7 proc. ankietowanych, czyli więcej o 4,2 pkt. proc. niż przed miesiącem. Tym samym dystans pomiędzy drugim Nawrockim, a trzecim Mentzenem zmalał do 10,8 proc. w porównani u do 17,4 proc. w poprzednim badaniu.

Czwarte miejsce z wynikiem 6,2 proc. przypadło Szymonowi Hołowni. To spadek poparcia o 2,7 pkt proc. Kolejne lokaty zajęli: Magdalena Biejat (3,3 proc.), Adrian Zandberg (1,4 proc), Marek Jakubiak (1 proc.), Krzysztof Stanowski (0,5 proc), Grzegorz Braun (0,4 proc.).

Źr. Polsat News