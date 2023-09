Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownie Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl potwierdza dominującą pozycję Prawa i Sprawiedliwości. W poparciu opozycji zaszły nieznaczne zmiany. Trzecią pozycję nadal zajmuje Konfederacja.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je PiS z poparciem na poziomie 37,3 proc. Oznacza to wzrost o 0,7 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 29,8 proc. Największa formacja opozycyjna notuje tym samym nieznaczny wzrost poparcia o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Sondaż wskazuje, że na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,6 proc. głosów (spadek o 0,8 pkt. proc.). Na dalszych miejscach znalazły się Trzecia Droga, która zgromadziła 9,9 proc. poparcia (wzrost o 0,5 pkt. proc.) oraz lewica ze spadkiem o 0,5 pkt. proc. i z wynikiem 8,5 proc. Inne formacje nie przekroczyły progu wyborczego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 22-23 września 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1054 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.

Źr. dorzeczy.pl