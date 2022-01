Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS powinien zaniepokoić polityków Prawa i Sprawiedliwości. To kolejny sonda, w którym obóz rządzący notuje spadek poparcia. Pomimo tego, i tak nadal utrzymuje dużą przewagę nad konkurencją polityczną.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Pomimo dużej przewagi nad rywalami, politycy tej formacji mają powody do obaw. Partia rządząca notuje 2-procnetowy spadek poparcia względem tego, co wskazywał poprzedni sondaż. Niezależnie od tego, PiS nadal cieszy się poparciem aż 34 proc. respondentów.

Czytaj także: Dziambor ujawnił, że zaszczepił się przeciwko Covid-19. Wyjaśnił powody

Na drugim miejscu nadal plasuje się Koalicja Obywatelska, która zanotowała poparcie na poziomie 27 proc. To wzrost o 3 pkt. proc. względem wcześniejszego badania. Podium z kolei zamyka Polska 2050 Szymona Hołownia, na którą chce głosować 12 proc. pytanych (spadek o 2 pkt proc.).

Wzrost o 1 pkt. proc. zanotowała również Konfederacja. Obecnie sondaż wskazuje, że to ugrupowanie może liczyć na 11 proc. badanych. Taki sam wzrost zanotowała Lewica, na którą zagłosowałoby 10 proc. badanych.

Czytaj także: Polski żołnierz znaleziony martwy niedaleko granicy! Rana postrzałowa głowy

Progu wyborczego ponownie nie przekraczają jednak Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.), Kukiz’15 (2 proc.) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (0 proc.). 1 proc. respondentów zaznaczyło opcję „inne ugrupowanie”.

Źr. dorzeczy.pl; „Rzeczpospolita”