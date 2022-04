Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” potwierdza dominującą rolę Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej. Gdyby jednak wyniki tego badania powtórzyły się w dniu wyborów, to partia rządząca miałaby nie lada kłopot ze sformowaniem rządu.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to z dużą przewagą wygrałoby je PiS. Chęć głosowania na partię rządzącą zadeklarowało aż 32,9 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 1,8 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał sondaż sprzed dwóch miesięcy.

Czytaj także: Pieskow grozi po wypowiedzi Kaczyńskiego. „Wywołuje zaniepokojenie”

Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska notuje poparcie na poziomie 25,1 proc., czyli mniej o 1,6 pkt. proc. Podium zamyka Polska 2050, która notuje 9 proc. poparcia, a więc traci 2,1 pkt. proc.

Dalej w zestawieniu znalazły się Lewica (7,1 proc.), Konfederacja (6,3 proc.), PSL – Koalicja Polska (5 proc.). Z kolei 14,6 proc. respondentów nie wskazało żadnego ugrupowania.

Czytaj także: Królikowski rezygnuje z kontrowersyjnej gali. „Znikam. Żałuję, że zawiodłem” [WIDEO]

Sondaż wykonał IBRiS dla „Rzeczpospolitej” w dniach 1-2 kwietnia br. metodą CATI na grupie 1 100 respondentów.

Źr. rp.pl