Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl wskazuje lekki spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo tego partia rządząca utrzymuje przewagę nad rywalami politycznymi.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Formacja rządząca może liczyć na 35,9 proc. poparcia. Oznacza to lekki spadek o 1,1 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Druga lokata niezmiennie należy do Koalicji Obywatelskiej, którą wskazało 26,8 proc. ankietowanych uczestniczących w badaniu. To więcej o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Podium zamyka tym razem Polska 2050 Szymona Hołowni. Formacja notuje poparcie na poziomie 12,2 proc., co daje wzrost o 0,5 pkt. proc.

W Sejmie RP znalazłyby się jeszcze: Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 11, proc. deklarowanego poparcia (najwyższy wzrost w stawce – o 1,1 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 6,5 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.) oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowy) – 6,1 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 22-23 września 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 045 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię w wyborach do Sejmu oddadzą głos.

Źr. dorzeczy.pl