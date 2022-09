Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje swoje poparcie. Tymczasem stratę notuje Koalicja Obywatelska.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Partia rządząca może liczyć na poparcie na poziomie 36 proc. Oznacza to, że nie notuje żadnych zmian w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska. Największa formacja opozycyjna notuje jednak spadek poparcia o 3 pkt. proc. i obecnie plasuje się ono na poziomie 26 proc.

Na czwartym miejscu znajduje się Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chęć głosowania zadeklarowało 10 proc. ankietowanych uczestniczących w badaniu. To mniej o 1 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż tej pracowni.

Poparcie dla Konfederacji oraz Lewicy utrzymuje się na tym samym poziomie. Obie formacje otrzymują po 8 proc. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe zyskało 2 punkty proc. i notuje zaskakująco dobry wynik na poziomie 7 proc.

Źr. wpolityce.pl