Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys na zlecenie portalu Wirtualna Polska wskazuje lekki wzrost poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Zyskują także inne ugrupowania z wyjątkiem Lewicy. Ta notuje największą zmianę poparcia.

Sondaż wskazuję, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to ze sporą przewagą wygrałoby je PiS. Partia rządząca mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 33,7 proc. Oznacza to lekki wzrost o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje niezmiennie Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 23,7 proc. pytanych. Przed dwoma tygodniami poparcie wynosiło 23,1 proc. Trzecie miejsce po raz kolejny zajęła Polska 2050. Partia Szymona Hołowni cieszy się poparciem 9,7 proc. ankietowanych Polaków, co stanowi wzrost o 0,6 pkt proc. w porównaniu do tego, co wskazywał wcześniejszy sondaż.

Największą zmianę poparcia zanotowała Lewica. Najnowszy sondaż wskazuje, że 6,2 proc., co oznacza spadek o niecałe 2 pkt. proc. Kolejne w zestawieniu są PSL-Koalicja Polska z wynikiem 5,4 proc. badanych (wcześniej 5,2 proc.) i Konfederacja, która nieznacznie przekroczyła próg wyborczy, notując 5,1 proc. poparcia. W poprzednim badaniu znalazła się pod progiem, uzyskując 4,1 proc.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 1-2 kwietnia 2022 roku, metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Źr. wp.pl