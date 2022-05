Najnowszy sondaż Research Partner przeprowadzony na panelu Ariadna wskazuje, że największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Jednak partia rządząca może zacząć mieć obawy, bo druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska coraz bardziej zmniejsza dystans do lidera.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę to wygrałoby je PiS. Na partię rządzącą chęć głosowania zadeklarowało 30,8 proc. ankietowanych uczestniczących w badaniu. To spadek o 1,8 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce w zestawieniu niezmiennie należy do Koalicji Obywatelskiej. Największa formacja opozycyjna notuje wzrost poparcia o 0,8 pkt proc. Obecnie KO popiera 26,3 proc. ankietowanych. Tym samym dystans do obozu rządowego zmalał do 4,5 pkt. proc.

Na trzecim miejscu znajduje się Polska 2050. Poparcie dla partii Szymona Hołowni wzrosło o 0,9 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż i obecnie wynosi 11,6 proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie. To Konfederacja, która uzyskała wynik 6,8 proc. poparcia (spadek o 1,1 pkt. proc. – najwięcej ze wszystkich partii) oraz Lewica, którą popiera 6 proc. ankietowanych (spadek o 0,1 pkt. proc.). Poniżej progu wyborczego znalazło się PSL, na które zagłosowałoby jedynie 4 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-9 maja na panelu badawczym Ariadna, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1038 pełnoletnich osób.

