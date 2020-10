Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRIS na zlecenie Onetu wskazuje, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca zanotowała jednak niewielki spadek poparcia w porównaniu z poprzednim badaniem. Podobnie zresztą jak Koalicja Obywatelska i Lewica.

Sondaż IBRIS jednoznacznie potwierdza, że największym poparciem społecznym cieszy się w Polsce PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 37 proc. Choć to mniej o 2,7 pkt. proc., niż w poprzednim badaniu, to i tak osiągnięty wynik gwarantuje stabilną przewagę nad ugrupowaniami opozycyjnymi.

Drugie miejsce w zestawieniu niezmiennie zajmuje Koalicja Obywatelska, choć i ta notuje niewielką stratę w porównaniu z poprzednim badaniem. Główna partia opozycyjna może liczyć na głosy 26,8 proc. respondentów, czyli o 1,3 pkt. proc. mniej, niż wskazywał poprzedni sondaż.

Podium zamyka ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, który może liczyć na poparcie na poziomie 8,7 proc. Poza podium znalazła się Lewica, z wynikiem 7,5 proc. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja, dla której poparcie zadeklarowało 7,2 proc. ankietowanych.

Sondaż zapowiada katastrofę PSL

Sondaż IBRIS dla Onetu to kolejne badanie, które przynosi fatalne wieści dla PSL-Koalicji Polskiej. Gdyby ten wynik powtórzył się podczas wyborów parlamentarnych, to w Sejmie zabrakłoby ludowców, bo zanotowali poparcie zaledwie na poziomie 3,8 proc. To poniżej 5-procetnowego progu wyborczego.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone 20 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.

