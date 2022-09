Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Przewaga partii rządzącej rośnie tym bardziej, że większość ugrupowań opozycyjnych notuje spadki lub utrzymuje poparcie na dotychczasowym poziomie.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Politycy partii rządzącej mogą liczyć na poparcie 39 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost poparcia o 3 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska notuje poparcie na poziomie 26 proc. To mniej o 1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Z kolei Polska 2050 może liczyć na 10 proc. głosów, a więc bez zmian.

Kolejne miejsce w stawce zajmuje Konfederacja, która zanotowała poparcie na poziomie 8 proc. Oznacza to spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż. W takiej samej sytuacji jest Lewica, która również traci 1 pkt. proc. i notuje 8 proc. poparcia.

Inne formacje nie przekroczyły progu wyborczego. Najbliżej tego jest PSL- Koalicja Polska z 4-procentowym poparciem (bez zmian).

Źr. wPolityce.pl