Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS wskazuje na rosnącą przewagę Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Obie formacje jednak tracą poparcie. Tymczasem Konfederacja umacnia się na trzeciej pozycji.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je KO. Najnowszy sondaż wskazuje, że na partię Tuska chęć głosowania zadeklarowało 32,1 proc. badanych. To mniej, niż w poprzednim badaniu o 1,7 pkt. proc.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje PiS z poparciem na poziomie 29 proc. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego w porównaniu z poprzednim badaniem traci jednak 3,1 pkt. proc.

Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja, która w przeciwieństwie do dwóch pierwszych formacji zyskuje poparcie. Obecnie może liczyć na 11,9 proc. głosów. Tym samym to więcej o 2,9 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Dalej znajduje się Trzecia Droga, która również zwiększyła poparcie, ale mniej, niż Konfederacja. Obecnie 11,9 proc. ankietowanych deklaruje chęć głosowania na sojusz PSL i Trzeciej Drogi. W tym przypadku wzrost wynosi 1,8 pkt. proc. W Sejmie znalazłaby się również Lewica, na którą chce zagłosować 8,7 proc. respondentów. Partia poprawiła swój wynik o 1,8 pkt. proc.

Źr. dorzeczy.pl