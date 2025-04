Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” potwierdza, że największym poparciem w pierwszej turze cieszy się Rafał Trzaskowski. Jednocześnie na drugą lokatę wrócił Karol Nawrocki, który wyprzedził Sławomira Mentzena.

Sondaż wskazuje, że Trzaskowski może liczyć na 35 proc. głosów ankietowanych. Na drugą lokatę powraca Karol Nawrocki z rezultatem 23 proc. głosów. W poprzednim badaniu tej pracowni kandydat popierany przez PiS przegrywał z Mentzenem.

Tym razem to kandydat Konfederacji spadł na trzecią pozycję. Sławomir Mentzen jednak nadal notuje wysokie poparcie mogące zagrozić Nawrockiemu. Chęć głosowania na niego zadeklarowało 19 proc. badanych.

Czwarte miejsce niezmiennie należy do Szymona Hołowni, który może liczyć na 8 proc. głosów. Co ciekawe, doszło do zaskoczenia na piątym miejscu. Sondaż wskazuje, że Adrian Zandberg z poparciem 4 proc. badanych prześcignął Magdalenę Biejat, na którą zagłosowałoby 3 proc. ankietowanych. Na 3 proc. może liczyć również Grzegorz Braun. Pozostali kandydaci balansują w granicach 1 proc. poparcia.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31.03-.04. 2025 roku metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

