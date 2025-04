Rafał Trzaskowski publicznie obnażony? Krzysztof Stanowski zamieścił w sieci nagranie, w którym zwrócił uwagę na jedno z przemówień kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Stanowski zamieścił w sieci nagranie, w którym komentuje kampanię wyborczą poprzedzającą wybory prezydenckie. Dziennikarz, który także ubiega się o miano uzyskania statusu kandydata, zwrócił uwagę na jedno z wystąpień Rafała Trzaskowskiego.

„Stano” najpierw przypomniał jedno z przemówień Sławomira Mentzena sprzed kilku lat. Polityk Konfederacji mówił w nim, m.in. o tym, że w programie jego partii znajdzie się zapis, zgodnie z którym wprowadzanie nowych rozwiązań legislacyjnych będzie musiało wiązać się z usunięciem innych. Mentzen proponował tzw. metodę „1 za 2”, czyli jedno nowe rozwiązanie za dwa usunięte. Podkreślał również, że dyrektywy unijne powinny być wprowadzane w jak najuboższej wersji, bez dokładania nowych zapisów na poziomie wdrażania ich przez polskie władze.

Okazuje się, że Rafał Trzaskowski w jednym ze swoich ostatnich publicznych wystąpień… przedstawił dokładnie te same rozwiązania jako swoje. – To jest kradzież własności intelektualnej – powiedział Krzysztof Stanowski. – On mu normalnie zajumał przemówienie! – dodał dziennikarz.

– To jest tak jakby się komuś pomyliły kartki. Miała być kartka przygotowana dla Mentzena, a niechcący dali ją Trzaskowskiemu. Jeden do jednego zajumał mu przemówienie – nie mógł wyjść ze zdumienia Stanowski.

Od 2:34

