Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby obecnie wybory parlamentarne – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Ugrupowanie miałoby jednak problem z utrzymaniem samodzielnych rządów. Musiałoby szukać sojusznika wśród innych partii.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, wygrałoby w nich Prawo i Sprawiedliwość. Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na partię rządzącą chciałoby zagłosować 33,1 proc. badanych. To wzrost w stosunku do badania, które przeprowadzano dwa tygodnie temu – wówczas poparcie dla PiS wynosiło 32,3 proc.

Dobre wieści dla PiS to również spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, na którą zagłosowałoby 25,1 proc. respondentów, podczas gdy dwa tygodnie temu poparcie dla tego ugrupowania deklarowało 27,2 proc. badanych. Tym samym dystans między największymi partiami zwiększył się do 8 pkt proc. Trzecie miejsce zajęła Polska 2050, na którą chciałoby zagłsowfać 11,7 proc. badanych – to wzrost o 0,5 pkt proc.

Bardzo dobry wynik odnotowała Konfederacja, która uzyskała 8,5 proc. poparcia. Dla porównania, dwa tygodnie temu uzyskała ona 6,8 proc. głosów. Tym samym Konfederacja wyprzedziła Lewicę, na którą chciałoby zagłosować 5,8 proc. respondentów. Na granicy progu wyborczego balansuje Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chciałoby zagłosować 5,2 proc. badanych.

Aż 10 proc. osób wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Żr.: WP