Spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości – wynika z badania pracowni Social Changes dla wPolityce.pl. I chociaż dystans dzielący partię rządzącą i Koalicję Obywatelską wciąż jest spory to politycy PiS z pewnością nie mogą spać spokojnie.

Wygląda na to, że zaczyna chwiać się ogromne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Dowodzi tego między innymi sondaż przeprowadzony przez pracownię Social Changes dla wPolityce.pl. Z badania wynika, że PiS popiera obecnie 39 procent badanych. To wciąż bardzo dużo, jednak o 2 punkty procentowe mniej niż w poprzednim badaniu. Potwierdza to tendencję, którą ujawniły inne sondaże w ostatnim czasie. Partia Jarosława Kaczyńskiego traci najwięcej ze wszystkich ugrupowań.

Rośnie natomiast poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Na największe ugrupowanie opozycyjne zagłosowałoby 27 procent badanych – to wzrost o 1 punkt procentowy. Na trzecim miejscu znajduje się Lewica z 17-procentowym poparciem.

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 9 procent poparcia (wzrost o 2 punkty procentowe), natomiast Konfederacja 7 procent poparcia (spadek o 1 punkt procentowy).

Źr.: wPolityce.pl