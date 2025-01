Najnowszy sondaż przeprowadzony przez firmę badawczą Opinia24 na zlecenie radia RMF FM przynosi zaskakujące wyniki. Rafał Trzaskowski nadal cieszy się największym poparciem, ale notuje on ogromny spadek. Tymczasem umacnia się Sławomir Mentzen.

Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, to pierwszą turę wygrałby Rafał Trzaskowski z poparciem na poziomie 29,8 proc. Pomimo dobrego wyniku prezydent Warszawy raczej nie cieszy się z tego sondażu. Notuje on bowiem ogromną stratę. Jeszcze miesiąc temu chęć głosowania na niego deklarowało 38,6 proc. badanych. To mniej o prawie 9 pkt. proc.

Sondaż wskazuje, że drugą lokatę niezmiennie zajmuje Karol Nawrocki z wynikiem 22,6 proc. Również kandydat popierany przez PiS niekoniecznie ma powody do zadowolenia. Co prawda zajmuje drugą pozycję z niezłym wynikiem, ale jego poparcie stoi w miejscu, a nawet nieznacznie spadło – w grudniu było to 23,3 proc.

Powody do zadowolenia ma za to Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji może liczyć na 13,3 proc. głosów ankietowanych. To wzrost z poprzednim miesiącem, kiedy to sondaż dawał mu 10,7 proc.

Czwarte miejsce zajął Szymon Hołownia (7,2 proc., miesiąc wcześniej – 7,4 proc.), a piąte – Magdalena Biejat (3,9 proc).

Źr. RMF FM