Krzysztof Stanowski zobaczył wypowiedź Rafała Trzaskowskiego na temat CPK. – Skala bezczelności tego typa zdumiewa – napisał w komentarzu założyciel Kanału ZERO. Zareagował Cezary Tomczak z KO. Pomiędzy politykiem i dziennikarzem sportowym wywiązała się ciekawa dyskusja…

Rafał Trzaskowski brutalnie podsumował działania PiS ws. Centralnego Portu Komunikacyjnego. W opinii prezydenta Warszawy, poprzednia władza nie zrobiła nic. – Jeżeli chodzi o CPK, to były mrzonki, to były tylko rozmowy, nic się za PiS-u nie działo – stwierdził na konferencji prasowej.

– Było paru ludzi, którzy pilnowali pola i brali za to miliony złotych. Czy przez te osiem lat PiS zrealizował chociaż jedną dużą przemysłową swoją inwestycję? Nie, nie zrealizował – dodał prezydent Warszawy.

Wypowiedź Trzaskowskiego wywołała wielką dyskusję w sieci. Internauci przekonują, że prezydent stolicy myli się i nie dostrzega prac planistycznych i administracyjnych, które zawsze poprzedzają tego typu inwestycje.

Do sprawy odniósł się Krzysztof Stanowski. Na jego Kanale ZERO prowadzono liczne dyskusje nt. CPK. – Skala bezczelności tego typa zdumiewa – oświadczył. Na jego komentarz zareagował z kolei Cezary Tomczyk z KO. Pomiędzy politykiem i dziennikarzem rozwinęła się wymiana zdań, której zwieńczeniem było zaproszenie do… debaty.

Skala bezczelności tego typa zdumiewa. https://t.co/hD95vgD9zf — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 12, 2025

Stanowski zareagował na wypowiedź Trzaskowskiego. Za prezydentem Warszawy wstawił się inny polityk KO, jednak po tym pytaniu przestał się odzywać

„Można nie zauważyć, ale PiS pilnował łąki a KO właśnie podjęła formalną decyzję o inwestycji. I zostały zabezpieczone pieniądze budżetowe” – napisał Tomczyk.

„Przekaz o pilnowaniu łąki już się zużył i wierzą w niego wyłącznie skrajni debile. Proszę więc darować. Wasze ugrupowanie, a Rafał Trzaskowski w szczególności, było strategicznie nastawione na obśmiewanie, podważanie i blokowanie tego projektu” – odpowiedział Stanowski.

„Sam nie byłem entuzjastą tego projektu- rok trwała jego rewizja. Myśle, że łąka jednak aktualna. Po 8 latach rządów PiS z inwestycji mamy przekopany kanał, niestety bez portu (jedna łódka dziennie) i pilnowaną łąkę. Po 8 latach PO autostrady, stadiony, dworce, i najwyższy budżet w historii Unii” – kontynuował Tomczyk.

Sam nie byłem entuzjastą tego projektu- rok trwała jego rewizja. Myśle, że łąka jednak aktualna. Po 8 latach rządów PiS z inwestycji mamy przekopany kanał, niestety bez portu (jedna łódka dziennie) i pilnowaną łąkę. Po 8 latach PO autostrady, stadiony, dworce, i najwyższy budżet… — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) January 12, 2025

„Proponuję debatę w Kanale Zero. Przedstawiciele KO vs PiS plus eksperci od rynku lotniczego/inwestycji. Ustalmy w końcu kto realnie buduje/budował, a gdzie był/jest farmazon. Pasuje?” – zapytał Stanowski. Jak się skończy? Zobaczymy…

Proponuję debatę w Kanale Zero. Przedstawiciele KO vs PiS plus eksperci od rynku lotniczego/inwestycji. Ustalmy w końcu kto realnie buduje/budował, a gdzie był/jest farmazon. Pasuje? — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) January 12, 2025

Przeczytaj również: