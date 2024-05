Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” wskazuje, kto może liczyć na najwyższe poparcie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dwie główne formacje niezmiennie zajmują czołowe miejsca.

Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w najbliższą niedzielę, to największym poparciem cieszyłoby się Prawo i Sprawiedliwość. Najnowszy sondaż daje tej formacji poparcie na poziomie 32,7 proc. Niewiele mniej notuje druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska. Na tę partię chęć głosowania zadeklarowało 30,3 proc. ankietowanych.

Następna w zestawieniu Trzecia Droga może liczyć na 12,6 proc. głosów, a Lewica na 9,6 proc. Sondaż wskazuje, że swoją reprezentację w PE uzyska również Konfederacja, która notuje poparcie na poziomie 8,6 proc.

Co ciekawe, aż 52 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie zamiera iść na wybory do Parlamentu Europejskiego. 44,8 proc. zapewniło, że uda się do urn 9 czerwca, a 3,2 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedzi.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” był realizowany w dniach 10-12 maja 2024 na próbie 1000 Polaków.

Źr. RMF FM