Dobromir Sośnierz na antenie TVP Info ostro skrytykował politykę informacyjną rządu w sprawie pandemii koronawirusa. Polityk Konfederacji stwierdził, że ludzie nie wierzą już władzom, bo jej wcześniejsze zapewnienia miały nie dojść do skutku.

Na antenie TVP Info politycy dyskutowali o walce z Covid-19. W pewnym momencie głos zabrał Dobromir Sośnierz z Konfederacji. „Z przerażeniem słucham panów dyskusji, szczerze mówiąc.

„Już od pana redaktora zaczynając, który zaczyna od umoralniania wszystkich, że to nieodpowiedzialne, jeśli oni się nie szczepią. Pan redaktor już wie lepiej, co jest dobre dla wszystkich. Ten właśnie mentorski ton doprowadził was do tego, do czego was doprowadził” – powiedział Sośnierz.

„Wyście najpierw opowiadali wszystkim – i politycy i dziennikarze – że te szczepionki zakończą pandemię. Zakończyły? Nie zakończyły. Opowiadaliście ludziom, że jak będą nosili maski, to się nie zarażą. I się zarażali. To się nie dziwcie, że wam nie wierzą, bo wy opowiadacie takie kocopoły, nie wiadomo skąd wyjęte” – grzmiał Sośnierz.

„W żadnym nie zatrzymały. To po co opowiadacie takie bzdury, że to od tego zależy?” – dopytywał Sośnierz. „Oczywiście, ci, którzy się zaszczepią, przechodzą tę chorobę łagodniej. Tyle. Więc jeśli ktoś chce przejść łagodniej, to się zaszczepi” – dodał.

Polityk potępił przymuszanie do szczepień. Przy okazji zarzucił hipokryzję lewicy. „Tak jak tu pan Wolski przed chwilą mówił – ten pan z Lewicy, która przecież mówiła: moje ciało, moja sprawa. A ten pan chce mnie przymusowo zaszczepić” – mówił Sośnierz.

Źr. dorzeczy.pl; twitter; tvp info