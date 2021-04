Paulo Sousa podczas konferencji prasowej odniósł się do przegranego meczu reprezentacji Polski. Kadra uległa na Wembey Anglii 1:2. Trener stwierdził, że po tym spotkaniu zasłużyliśmy na więcej. Skrytykował również fakt, że w tak ważnych rozgrywkach wciąż nie jest wykorzystywany VAR.

Jakub Moder strzelił jedynego gola dla reprezentacji Polski w meczu z Anglią. Niestety, nie wystarczyło to do zwycięstwa. Biało-Czerwoni przegrali, tracąc dwie bramki po stałych fragmentach gry. „Musimy pamiętać, że to był nasz trzeci mecz i te minuty rozegrane przez zawodników mają znaczenie. W pierwszej połowie zabrakło nam balansu w naszej grze. Rybus i Bereszyński muszą być ustawieni wyżej, by lepiej poradzić sobie z pressingiem i nie zostać zepchniętymi do tyłu” – mówił podczas konferencji prasowej trener Paulo Sousa.

Szkoleniowiec stwierdził, że w drugiej połowie radziliśmy sobie znacznie lepiej. „Po przerwie radziliśmy sobie lepiej. Dzięki skutecznemu pressingowi zdobyliśmy bramkę. Mieliśmy moment, gdy dominowaliśmy i myśleliśmy nawet o drugiej bramce. My straciliśmy oba gole po stałych fragmentach gry. To coś, nad czym musimy popracować” – powiedział Sousa.

Sousa: „Zasłużyliśmy na więcej”

Paulo Sousa nie ukrywał, że na Wembley Biało-Czerwoni zasłużyli na więcej, niż wyjazd bez punktów. „Wszyscy zawodnicy, jak i ja zeszliśmy z boiska smutni, bo zasłużyliśmy na więcej. Oczywiście zespół jest przekonany na co ich stać. Przyjeżdżając na Wembley i tracąc dwie bramki, nie jesteśmy szczęśliwi, ale wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu” – powiedział.

Trener skrytykował również fakt, że w tak istotnych rozgrywkach nie ma systemu VAR. „Na tym poziomie musi być VAR. Daje to większe zaufanie do wydarzeń na boisku. Oczywiście ufamy sędziom, a Helik nie powinien w taki sposób zachować się w polu karnym. My także musimy podejmować lepsze decyzję, ale zgadzam się, że we wszystkich rozgrywkach powinien być VAR” – mówił.

Źr.: Łączy nas piłka