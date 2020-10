Gwałtowny wzrost liczby zakażeń powoduje pytania o stan nadzwyczajny. Rządzący na razie nie planują jego wprowadzenia. Co na ten temat sądzą Polacy? Odpowiedź daje sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRIS na zlecenie portalu Wirtualna Polska.

„Czy w związku z rozwojem epidemii rząd powinien wprowadzić stan nadzwyczajny?” – brzmiało pytanie postawione w sondażu IBRIS. Odpowiedzi ukazują wyraźny podział w społeczeństwie. Aż 46,2 proc. ankietowanych odpowiedziało negatywnie, nie widząc potrzeby wprowadzania takiego stanu w Polsce.

Który stan nadzwyczajny?

Wśród zwolenników pojawiły się dwie grupy. 21,9 proc. respondentów popiera wprowadzenie stanu wyjątkowego. Natomiast 17,6 proc. badanych uważa, że rząd powinien w Polsce wprowadzić stan klęski żywiołowej.

Aż 14,3 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie wprowadzania specjalnego reżimu prawnego zagwarantowanego w Konstytucji. Zgodnie z ustawą zasadniczą, stan nadzwyczajny występuje w trzech wariantach: wojenny, wyjątkowy oraz klęski żywiołowej.

Badanie przeprowadzono 16 października 2020 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1100 respondentów.

W czwartek Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń. Premier nie wykluczył, że w przyszłości rząd może wprowadzić stan nadzwyczajny w Polsce. „Jeśli sytuacja będzie ulegała dalszej eskalacji, nie wykluczamy takich możliwości” – mówił w czwartek podczas konferencji prasowej.

Nowe przypadki

Pandemia nie ustępuje, bo w poniedziałek ministerstwo zdrowia opublikowało raport z aktualnym bilansem zakażeń przez koronawirus. W ciągu ostatniej doby zanotowano kolejne 7482 nowe przypadki. To nadal dużo, ale w ostatnich dniach liczba ta zbliżała się nawet do 10000. Miejmy nadzieję, że to zapowiedź zwolnienia rozwoju pandemii.

Wzrósł także bilans zmarłych z powodu zakażenia przez koronawirus. „Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób.” – czytamy w raporcie.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano łącznie 183 248 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń. Dotąd koronawirus przyczynił się do śmieci 3 614 osób.

