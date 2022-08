Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że premier Mateusz Morawiecki przedłużył okres, w jakim obowiązują stopnie alarmowe w Polsce. Obowiązują one na terenie całego kraju i nakładają specjalne zadania na pracowników administracji oraz służby.

Jak informuje RCB, stopnie alarmowe będą obowiązywać do końca listopada. „Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO” – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Premier @MorawieckiM przedłużył okres obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) do końca listopada.



Jakie obowiązki nakładają na nas stopnie alarmowe🔺?

„Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania” – podaje RCB w komunikacie.

Interia przypomina, że drugi stopień alarmowy BRAVO (w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to m.in, że funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej muszą nosić kamizelki kuloodporne oraz broń długą. W rejonach zagrożonych wprowadzone są kontrole budynków, aut i osób.

Natomiast stopień CHARLIE-CRP wiąże się ze specjalnymi zadaniami dla administracji. Prowadzony jest przegląd zasobów, które mogą zostać wykorzystywane w przypadku obrony.

Źr. twitter; Interia