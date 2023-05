Po aresztowaniu ojczyma i matki Kamilka ze Śląska, wielu wyrażało nadzieję, że za kratkami „spotka ich sprawiedliwość” ze strony współwięźniów. Tymczasem pewien strażnik więzienny opisał “Faktowi”, jak wyglądają prawdziwe więzienne realia. Może się okazać, że aresztowani wcale nie będą mieć za kratkami aż tak źle.

“Uśmiecham się pod wąsem, gdy czytam w internetach wróżby internautów, gdy ktoś taki, jak wspomniałem powyżej, trafia do więzienia: «No teraz to zrobią mu z dy jesień średniowiecza», «grypsujący takich uwielbiają, będzie robił codziennie za dzkę», etc. Głupoty” – pisze strażnik więzienny w liście, którego treść opublikował „Fakt”.

Strażnik więzienny przekonuje, że nie spotka ich nic złego

Funkcjonariusz uważa, że zarówno ojczyma Kamilka, jak i jego matki raczej nie spotka jakaś tragedia. “«Więzienna Polska» zrobi wszystko, by tym skazańcom nie spadł włos z głowy. Dlaczego? Po pierwsze: dla swojego spokoju. Żaden oddziałowy ani «wychowek» (wychowawca – red.) nie wsadzi takiego w miejsce, gdzie będzie mu groziło niebezpieczeństwo, bo sam za to później odpowie, gdy sprawa się wyda” – czytamy.

Strażnik więzienny zwrócił uwagę, że ojczym Kamilka usłyszy wyrok za zabójstwo. “On w artykule ma wyrok za zabójstwo. No i zdarza się, że wchodzi do celi i mówi, że siedzi «za głowę», a to w wielu kręgach przyjmowane jest niestety z uznaniem, jak ma jeszcze do tego pieniądze, pomoc z wolności, to siedzi bez większego stresu” – przekonuje.

Jeszcze lepszy los może spotkać matkę Kamilka, bo najprawdopodobniej jest ona w kolejnej ciąży. Z tego względu czekają ją specjalne przywileje. Służb Więzienna cytowana przez Radio ZET informuje, że kobieta ciężarna lub karmiąca w więzieniu ma prawo do dłuższego spaceru i dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych, które są dostępne w zakładzie karnym. Nie można też wobec niej stosować niektórych kar m.in. pozbawić ją możliwości otrzymywania paczek żywnościowych lub umieszczać w celi izolacyjnej.

