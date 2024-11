Nikt nie powinien się tak zachowywać wobec drugiej osoby – przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko. To reakcja na szokujące nagrania, które pojawiły się na TikToku. Widać na nich upokarzanie osób, które trafiły na izbę wytrzeźwień…

Nagrania z udziałem Straży Miejskiej w Kłodzku oraz osób z izby wytrzeźwień pojawiły się niedawno na TikToku i wywołały ogromne oburzenie. Sprawę nagłośnił regionalny portal klodzko24.eu.

– Dajesz, dajesz do góry, k…a, co nie masz siły? Wczoraj też były popisy? Siadasz k…a tutaj, do wytrzeźwienia k…a, następny – mówi strażnik do mężczyzny z izby wytrzeźwień.

Kolejne nagranie ukazuje zatrzymanego, który czyści podłogę. – A zamoczyłeś to, d…u? – pyta strażnik. Wszystko odbywa się tu przy śmiechu innych funkcjonariuszy. W innym nagraniu pojawiły się dwuznaczne komentarze pod adresem jednej z kobiet pod wpływem alkoholu.

Nagrania z udziałem Straży Miejskiej. Reaguje burmistrz

Na bulwersującą sprawę zareagował w końcu burmistrz Kłodzka Michał Piszko. – Dziś w mediach ukazały się nagrania przedstawiające NIEDOPUSZCZALNE zachowanie straży miejskiej – podkreślił na wstępie.

– Kategorycznie potępiam wszelkie takie i inne zachowania, które poniżają, upokarzają drugiego człowieka. Nikt nie powinien się tak zachowywać wobec drugiej osoby. Tym bardziej przerażające jest to, że po takie działania sięgają funkcjonariusze publiczni. Nie miałem wiedzy o takim zachowaniu względem zatrzymanych – podkreślił.

– Z pewnością wobec strażników miejskich zostaną wyciągnięte konsekwencje. Rozwiązanie tej sytuacji jest dla mnie priorytetem – zapowiedział.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMichal.Piszko.Burmistrz.Miasta.Klodzko%2Fposts%2Fpfbid02BVz1LsAbPQwPD6KGin7yDR931E1NgDh2hEmzwLi76WsemLoQn5gnBVPigzNjCpgol&show_text=true&width=500

Przeczytaj również: