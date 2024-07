Wstrząsające sceny w Chorwacji. Do jednego z domów opieki wkroczył uzbrojony mężczyzna, który otworzył ogień. Miejscowy dziennik „Jutarnji list” informował początkowo o 5 zabitych i grupie rannych. Niestety później w szpitalu zmarła 6 osoba.

Horror rozegrał się w mieście Daruvar w Chorwacji. Uzbrojony napastnik wszedł do domu opieki społecznej, w które przebywało w tym czasie ok. 20 osób. Mężczyzna zaczął strzelać do napotkanych ludzi.

Chorwacka państwowa telewizja informowała początkowo o 5 osobach śmiertelnych. Ofiary to mieszkańcy placówki oraz pracownik personelu. W wyniku ataku kolejne 5 osób odniosło obrażenia. Jedna z nich była w stanie krytycznym i niestety po pewnym czasie zmarła w szpitalu.

Bezpośrednio po dokonaniu zbrodni, sprawca zbiegł. Policjantom udało się go jednak zatrzymać niedługo później. Napastnikiem okazał się 51-letni weteran, który w przeszłości brał udział m.in. w walkach o niepodległość Chorwacji. Mężczyzna w domu opieki zabił m.in. swoją matkę.

„Wczesnej był notowany za zakłócanie porządku publicznego i przemoc domową” – poinformował szef chorwackiej policji Nikola Milina.

Źr. Polsat News