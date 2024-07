Policjanci z Kielc zatrzymali dwóch nastolatków, którym zarzucono kradzież rozbójniczą. Na terenie skateparku przy rezerwacie Kadzielnia napadli na swoją ofiarę, której ukradli 1 dolara. Zagrozili przy tym użyciem przemocy.

Do zdarzenia doszło we wtorek popołudniu w skateparku nieopodal rezerwatu przyrody Kadzielnia. Do dwóch 14-latków podeszła grupa młodych ludzi, którzy pod groźbą pobicia zażądali wydania pieniędzy.

Chłopiec oddał napastnikom 1 dolara i 100 lirów tureckich. W przeliczeniu na polską walutę stanowi to równowartość ok 12 zł.

O sprawie szybko dowiedzieli się policjanci, którzy jeszcze tego samego dnia zatrzymali 17-latka i 18-latka. Obydwaj byli pod wpływem alkoholu w momencie zatrzymania. W trakcie czynności policjanci odzyskali pieniądze zabrane 14-latkowi.

Obydwaj zatrzymani usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej. Grozi im za to nawet 10 lat pozbawienia wolności.

