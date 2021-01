Protest Strajku Kobiet przed Trybunałem Konstytucyjnym. W trakcie manifestacji grupa osób wdarła się na teren należący do TK. Interweniowała policja. Wśród zatrzymanych jest Klementyna Suchanow, jedna z liderek protestujących.

Trwają strajki przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Jedna z manifestacji odbywa się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warszawska policja apelowała do zgromadzonych o uspokojenie emocji.

„Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Jednak to prawo nie daje nam przyzwolenia do zachowań agresywnych” – napisano w komunikacie. „Apelujemy o kontrolę nad emocjami oraz tonowanie ich u osób, które z tą kontrolą mają problem. W przypadku agresji wobec osób i mienia będziemy reagować” – dodano.

Kolejne zdarzenia potwierdziły, że apele nie odniosły skutku. W pewnym momencie grupa osób wtargnęła na teren Trybunału Konstytucyjnego. Funkcjonariusze podjęli interwencję. Zatrzymano trzy osoby. Strajk Kobiet informuje, że wśród nich jest jedna z liderek – Klementyna Suchanow.

W trakcie trwającego protestu policjanci interweniowali wobec trzech osób, które wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Następnie odmówiły one podania swoich danych. Trwają czynności z zatrzymanymi. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 28, 2021

Klementyna Suchanow i inne osoby, które weszły na teren "TK", zatrzymane — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) January 28, 2021

Lewackie, neonazistowskie bojówki zaatakowały polski Trybunał Konstytucyjny#konstytucja pic.twitter.com/mURr3ACzA3 — Radosław Poszwiński 🇵🇱 (@bogdan607) January 28, 2021

„W trakcie trwającego protestu policjanci interweniowali wobec trzech osób, które wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Następnie odmówiły one podania swoich danych. Trwają czynności z zatrzymanymi” – informuje stołeczna policja.