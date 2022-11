Wygląda na to, że Telewizja Polska na stałe „rozstaje się” z gwiazdami disco polo. Sławomir Świerzyński w rozmowie z Onetem po raz kolejny uderzył w TVP. Wyznał też, ile zarabiają największe gwiazdy powiązane ze stacją.

W ostatnich latach Telewizja Polska organizowała liczne wydarzenia z udziałem gwiazd disco polo. Zmieniło się to po odejściu ze stacji Jacka Kurskiego, którego zastąpił Mateusz Matyszkowicz. I chociaż TVP dementuje plotki o rezygnacji z występów muzyków disco polo, to wydarzeń z ich udziałem jest obecnie zdecydowanie mniej.

Pewnego rodzaju rozbrat TVP z muzyką taneczną potwierdzają również gwiazdy disco polo. Niedawno Sławomir Świeżyński poinformował o tym, że rezygnuje ze współpracy z publicznym nadawcą. „Od pewnego czasu wylewa się na nas kolejne absurdalne pomówienia i oszczerstwa. Oświadczam, iż zamierzam zaprzestać współpracy z TVP, pomimo wcześniejszych ustaleń. Muzyka, a zwłaszcza piosenka taneczna wymaga dobrej aury i atmosfery do dawania publiczności radości i uśmiechu, a takiego klimatu obecnie w TVP nie ma” – napisał na Facebooku. „Przykre jest to, że pomimo tak doskonałych wyników oglądalności w TVP nadal traktuje się nas jako niedouczonych i zapyziałych muzykantów” – dodał.

Świeżyński uderza w TVP. Ujawnia zarobki

Lider Bayer Full rozmawiał ostatnio z Onetem, gdzie zadeklarował, że nie ma nic wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością. Nie ukrywał, że czuje się wykorzystany przez Telewizję Polską, ponieważ zdaje sobie sprawę, iż podbijał oglądalność i zapewniał rozrywkę określonemu elektoratowi. „Wysłałem do TVP sygnał, że zdaje sobie z tego sprawę, że kiedy byłem potrzebny, to mnie, nas, disco polo wykorzystywali. A jak jest zmiana frontu, to jesteśmy be” – mówił.

Świeżyński postanowił odnieść się także do swoich zarobków. „Na koncertach? Może 80 tysięcy złotych. Ale przez całe te lata, kiedy rządzi PiS. Nie chcę wymieniać artystów z tzw. wysokiej półki, którzy biorą od TVP minimum 150 tysięcy złotych za koncert” – wyznał.

Dziennikarka dopytywała, czy muzykowi chodzi o Marylę Rodowicz lub Edytę Górniak. „Nie wiem, nie znam się zarobiony jestem. To, co ja zarabiałem w TVP, to mnie są jakieś wielkie pieniądze” – odpowiedział Świeżyński. „Kpina. Jak już, to niech sprawdzą wszystkich wykonawców, nie tylko disco polo, ile zarobili w ostatnim czasie w TVP, a nie nas się czepiają” – dodał.

