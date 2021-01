Nie ucichł skandal po tym, jak okazało się, że szczepienia przeciw mają za sobą Leszek Miller i Krystyna Janda. Tymczasem Polsat News informuje, że na liście zaszczepionych znalazły się kolejne znane osoby. Stacja ustaliła, że Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna i Andrzej Seweryn także już się zaszczepili. Wszystko gdy nadal trwa szczepienie jedynie osób z grupy 0, czyli medyków i personelu medycznego.

Podczas gdy trwają szczepienia osób z grupy 0, w sieci zaszczepieniem pochwalił się najpierw Leszek Miller, a później Krystyna Janda. Oboje wykonują zawody dalekie od medycznych, toteż wybuchł skandal i padły oskarżenia o wykorzystywanie swojej pozycji. Na te doniesienia ostro zareagowali w piątek Michał Dworczyk i Adam Niedzielski. Zapowiedzieli kontrolę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym gdzie dokonano szczepień znanych osób.

Szczepienia dla kolejnych nieuprawnionych?

Tymczasem Polsat News ustalił, że liście zaszczepionych w WUM znalazło się więcej bardzo znanych osób. „Wiktor Zborowski i Krzysztof Materna są także na liście osób zaszczepionych w puli z WUMu.” – poinformował na Twitterze reporter Polsat News, Mateusz Maranowski.

W kolejnym wpisie dziennikarz opublikował kolejne swoje ustalenie, zgodnie z którym aktorzy mieli pełnić rolę „ambasadorów szczepień”. „Według moich informacji – Krystyna Janda dzwonila do aktorów seniorów przed świętami z propozycją szczepień w WUM. Mieli być ambasadorami akcji promującej szczepienia.” – pisze Maranowski.

Dalej reporter podaje, że na tej samej liście są Andrzej Seweryn i Maria Seweryn.

Będzie kontrola

Jeszcze w piątek Michał Dworczyk poinformował, że premier Morawiecki zlecił kontrolę, jak doszło do szczepienia osób na pierwszy rzut oka nieuprawnionych. „Wszystko wskazuje na to, że w szpitalu WUM doszło do bardzo poważnego nadużycia, które polegało na dopuszczeniu do szczepień osób, które nie powinny się tam znaleźć. Nie możemy akceptować tej sytuacji, by dopuszczać do szczepień poza kolejnością” – grzmiał Dworczyk na piątkowej konferencji.

